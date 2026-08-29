Pubblicato il calendario di Champions. Il Como parte il 10 settembre contro il Lipsia in casa

Pubblicato il calendario del debutto storico del Como in Champions League, 8 partite in programma da settembre a gennaio tra il Sinigaglia e mezza Europa. Il club lariano conosce dunque l’intero cammino, utile fin da adesso per organizzare trasferte e biglietti. Una notizia attesa da settimane in città e in tutto il territorio, dal Lario alla Svizzera italiana, dove il tifo per i biancoblù è cresciuto di pari passo con i risultati delle ultime stagioni.

Si parte giovedì 10 settembre, in casa, contro il Lipsia, squadra tedesca abituata da anni ai palcoscenici europei. Il pubblico del Sinigaglia vivrà dunque subito la prima notte di Champions, un debutto da vivere tutto d’un fiato. Si continua poi mercoledì 14 ottobre con la trasferta in Olanda contro il Feyenoord, formazione di Rotterdam che in Europa se l’è sempre giocata alla pari con le grandi squadre del continente, prima di tornare a Como appena una settimana dopo, mercoledì 21, per la sfida al Manchester United, uno dei nomi più attesi dell’intero calendario e avversario di sicuro fascino per la piazza comasca.

A novembre gli impegni si fanno ravvicinati. Mercoledì 4 il Como vola in Francia per affrontare il Lens, squadra abituata a giocare le coppe europee negli ultimi anni, poi torna al Sinigaglia martedì 24 per ricevere l’AEK Atene, formazione greca di lunga tradizione internazionale. Dicembre porta invece un solo appuntamento, mercoledì 9, la trasferta in Spagna contro il Betis Siviglia, squadra andalusa reduce da stagioni positive nelle competizioni europee.

Il mese di gennaio chiude la fase a girone con due partite di grande richiamo. Mercoledì 20 il Sinigaglia ospita il Paris Saint-Germain, campione in carica della competizione, davanti a quella che si preannuncia come la serata più sentita dell’intero percorso europeo. Il cammino si chiude infine mercoledì 27 gennaio con l’ultima trasferta, in Catalogna, contro il Barcellona. Un girone, dunque, che porta i lariani ad affrontare avversari da 6 paesi diversi, tra andata e ritorno, per 4 partite in casa e altrettante lontano dal Sinigaglia.