Rientro vacanze, weekend da bollino rosso. Sulla A9 già code in direzione Svizzera

Comincia il sabato del controesodo, il giorno clou del rientro dalle vacanze in tutta Italia. Anas segnala bollino rosso fino a domenica, con milioni di italiani in viaggio verso casa per la ripresa del lavoro. In provincia di Como il traffico si fa sentire già dalle 9, con una coda sulla A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso, in direzione Svizzera, per l’attraversamento della dogana.

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da venerdì a domenica sulle strade italiane si muoveranno oltre 25 milioni di veicoli. Anche Viabilità Italia ha confermato il bollino rosso per la mattina di sabato, con gli spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani da tutte le località di villeggiatura. Tra le arterie più coinvolte al nord c’è anche la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, segnalata da Anas tra i tratti a rischio insieme ai valichi di confine del Friuli Venezia Giulia. Il traffico si intensifica pure lungo altre direttrici usate dai comaschi in vacanza, dalla Pontina nel Lazio alle statali della Liguria e della Toscana. Per agevolare la circolazione la società ha sospeso o chiuso 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi su tutta la rete, e ha rafforzato il personale, che conta ora circa 2.500 tra tecnici e addetti alle sale operative, oltre agli operatori della sala nazionale che segue in diretta l’andamento del traffico.

Il divieto di transito per i mezzi pesanti è in vigore proprio sabato dalle 8 alle 16, e tornerà domenica dalle 7 alle 22. L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha invitato alla prudenza. Dunque niente fretta al volante, perché come ha spiegato Gemme, “qualche minuto in più nel viaggio non cambia la giornata, una scelta sbagliata alla guida può invece avere conseguenze molto gravi”.

Per chi parte dal comasco verso la Svizzera o verso le città del nord Italia, Anas consiglia di controllare gli aggiornamenti sul traffico prima di mettersi in viaggio e, quando possibile, di evitare la mattina di sabato e il pomeriggio di domenica, le due fasce ancora indicate come bollino rosso per il weekend. Il calendario completo dei bollini per l’estate resta consultabile sul sito di Anas e su quello della Polizia di Stato, dunque un’occhiata prima di partire può evitare brutte sorprese sull’autostrada. Sulla A9, in particolare, restano da monitorare gli orari di punta al confine, quando il flusso dei rientri si somma a quello abituale dei pendolari e dei frontalieri diretti verso il Canton Ticino.