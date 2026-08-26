Appello delle famiglie al ministro Valditara contro la chiusura della Corridoni

Appello al ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara del comitato genitori della scuola Corridoni di via Sinigaglia, che, secondo i piani del Comune di Como, non riaprirà a settembre, per l’avvio del nuovo anno scolastico. Le famiglie denunciano la situazione di grave incertezza e chiedono un intervento della “massima autorità del sistema scolastico nazionale, affinché voglia valutare la presente segnalazione e, ove ritenuto opportuno, richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti sulla necessità di tutelare il diritto all’istruzione, la continuità educativa e il superiore interesse dei minori coinvolti, evitando, per quanto possibile, il verificarsi di conseguenze irreversibili prima della decisione del Consiglio di Stato, attesa per il primo settembre prossimo”.

Il ricorso delle famiglie al Tar contro la chiusura della scuola è stato respinto, ma è atteso ora il giudizio del Consiglio di Stato.

Il provveditorato regionale intanto, in attesa di un eventuale intervento diretto del ministro, ha inviato una richiesta urgente di verifica al sindaco di Como in merito all’annunciato “trasferimento delle classi della primaria Corridoni nei locali dell’istituto comprensivo Como centro individuati dal Comune”, segnalando “criticità che richiedono una urgente verifica delle condizioni di sicurezza e idoneità dei locali”. Il documento, firmato dal direttore generale Luciana Volta, segnala la “seria e concreta preoccupazione circa la possibilità di garantire agli alunni e al personale scolastico condizioni adeguate di sicurezza, salubrità, funzionalità e piena fruibilità degli ambienti”.