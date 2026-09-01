Coppa Italia, negli ottavi il Como affronterà la Cremonese

Avversario a sorpresa per il Como negli ottavi di Coppa Italia. I lariani affronteranno la Cremonese. La squadra grigiorossa (che milita in serie B) ha infatti vinto per 2-0 in trasferta la sfida contro il Parma, formazione di A (che sarà al Sinigaglia il prossimo 14 settembre).

Le sfide degli ottavi sono fissate il 2 e 16 dicembre e il 13 gennaio 2027.