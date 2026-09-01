Tragico incidente in montagna sul Generoso, trovato morto escursionista 66enne

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Michela Vitale

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Le ricerche in corso da oggi pomeriggio sono terminate con la più drammatica delle conclusioni.

La macchina dei soccorsi è scattata poco dopo le 16 da Centro Valle Intelvi dalla frazione di Orimento per un escursionista disperso sul Monte Generoso.  

Operativi i vigili del fuoco – anche con l’elicottero – e il Soccorso alpino. Informati i carabinieri della Compagnia di Menaggio.

Attorno alle 18 la scoperta del corpo senza vita dell’uomo tra Erbonne e l’Alpe Squadrina, quasi al confine con la Svizzera. Da quanto si apprende sarebbe scivolato in un canale mentre si spostava a piedi. Sono ancora poche le informazioni fino ad ora diffuse. Si tratterebbe di un 66enne ma non ci sono ancora conferme sull’identità e sulla provenienza. Sembra che fosse impegnato nell’escursione anche con altre persone. Poi a un certo punto avrebbero preso sentieri diversi, non vedendolo rientrare è stato lanciato l’allarme.

Il sindaco di Centro Valle Intelvi, Mario Pozzi, ha seguito l’evolversi delle operazioni, fino al drammatico epilogo. “Sappiamo ancora poco a riguardo – ha detto – posso solamente aggiungere che sono molto dispiaciuto per quanto accaduto. Un momento di svago sulle nostre montagne si è trasformato in tragedia per quest’uomo e per la sua famiglia. Raccomando sempre a tutti di muoversi con preparazione e attenzione quando si sale in quota e di mettere in atto tutte le precauzioni possibili”.

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