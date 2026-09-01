Champions League al Sinigaglia, scatta la vendita dei mini abbonamenti

Dalle 15 il Como metterà in vendita i mini abbonamenti per le gare della League Phase della Champions League 2026-2027. Quattro le partire che potranno essere seguite: Como-RB Leipzig (10 settembre, ore 21), Como-Manchester United (21 ottobre, ore 18.45), Como-Aek Atene (24 novembre, ore 21), Como-Paris Saint-Germain (20 gennaio, ore 21).

Le modalità

Prelazione per gli abbonati 2026-2027 sullo stesso settore dell’abbonamento, dalle 15 di oggi fino alle 18 del 4 settembre.

I pack saranno acquistabili, previa registrazione, sul sito tickets.comofootball.com. Con ogni codice di prelazione gli abbonati potranno acquistare un solo Pack. Per via della differente capienza dello Stadio Sinigaglia, non sarà possibile garantire a tutti gli abbonati il rinnovo del posto e l’acquisto nello stesso settore del proprio abbonamento.

I primi due giorni di vendita sarà attivo esclusivamente il metodo di pagamento tramite la carta di credito sponsor del club lariano.

Ci sarà poi la prelazione per chi ha acquistato i biglietti della Como Cup, che sarà attiva dal 5 settembre alle ore 19.30.

A partire dal 7 settembre alle ore 12, previa disponibilità di posti, sarà attiva la vendita libera.