Kean al Como: “Mi rispecchio nelle idee di mister Fabregas”

Ufficiale l’ingaggio in prestito dalla Fiorentina dell’attaccante Moise Kean, che giunge al Como con obbligo di riscatto.

Nato a Vercelli nel 2000, Kean è cresciuto nel vivaio della Juventus, facendo il suo debutto in Serie A a 16 anni prima di intraprendere esperienze con Hellas Verona, Everton e Psg. Moise è successivamente tornato alla Juventus nel 2021 per poi passare alla Fiorentina nel 2024. Nel corso della sua carriera Kean ha rappresentato la Nazionale Italiana, collezionando 13 gol in 26 presenze con gli Azzurri.

L’allenatore Cesc Fàbregas, ha dichiarato: “Moise è un giocatore importante, già pronto ed esperto ma con ancora tanta fame e margini di crescita. Ha grande forza fisica, velocità e capacità di gestire l’attacco, caratteristiche che alzeranno il livello della squadra. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme sul campo”.

L’attaccante ha detto: “Qui a Como ho trovato un ambiente compatto, tanti ragazzi con grande voglia di fare bene e un ottimo progetto. Il mister ha grandi idee in cui mi rispecchio molto: mi dà una carica enorme ed è una persona fantastica che saprà aiutarmi nel mio percorso. Non vedo l’ora di iniziare e di esultare presto insieme ai tifosi allo stadio”.