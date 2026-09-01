Formula 1, nel weekend il GP di Monza, evento che porta un rilevante indotto al Lario

Cresce l’attesa per un Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza dei record. Di pubblico, innanzitutto, con i 400.000 spettatori attesi in autodromo nel prossimo fine settimana. La fase della stagione particolarmente calda, con l’italiano Kimi Andrea Antonelli in testa al campionato e una ritrovata Ferrari pronta a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa.

Un evento che porta un importante indotto per tutta la Lombardia. Nel 2025 Confcommercio aveva parlato di una cifra di 200 milioni di euro a livello regionale e di oltre 20 milioni per la provincia di Como.

Un territorio lariano che, con i suoi alberghi e i veloci collegamenti con la pista, è stato storicamente la base di molti team e piloti che si sono sono poi affrontati nello storico autodromo brianzolo.

Il via ufficiale alla settimana del Gran Premio d’Italia di Formula 1 è stato dato a Milano, nella sede Aci di corso Venezia, alla presenza di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Geronimo La Russa, presidente Automobile Club d’Italia, Pietro Meda, presidente Automobile Club Milano e di numerosi esponenti delle istituzioni locali. In collegamento video il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e Stefano Domenicali, amministratore delegato e presidente di Formula 1.

“Arriviamo a questo appuntamento – ha detto Geronimo La Russa – dopo i record del 2025 con 369.041 presenze. In questa edizione puntiamo a fare di più. Lavorando sempre di più per il futuro: per il 2027 sono stati approvati interventi importanti e firmato la concessione dell’autodromo ad Aci fino al 2044, a garanza della sua continuità e del suo ruolo internazionale”.

Programmate anche una serie di corse straordinarie di Trenord verso Monza, per chi vorrà evitare l’utilizzo della propria automobile e non rimanere fermo nel traffico.

Numerosi gli eventi collaterali programmati a Monza e nel circondario con esposizioni, concerti, momenti di solidarietà, una camminata e iniziative culturali, come ad esempio visite guidate in città in Italiano e in Inglese. Potenziati tutti i punti informativi del territorio per consentire agli appassionati di vivere al meglio la storica manifestazione: il primo Gran Premio d’Italia in assoluto fu disputato nel 1921, ma venne ospitato a Montichiari, nel Bresciano. Arrivò invece a Monza, l’anno successivo, nel 1922. Nel secolo seguente, il Gran Premio fu disputato lontano da Monza solo in quattro occasioni: 1937 (Livorno), 1947 (Torino), 1948 (Milano), 1980 (Imola).