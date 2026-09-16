Asfaltato nella notte il lungolago. Proseguono i lavori sui tombini, chiusa la corsia dei bus

Asfaltato nella notte il lungolago, nel tratto all’altezza di piazza Cavour interessato nelle scorse settimane da un cantiere. La strada era stata solo fresata e l’intervento era stato programmato in orario notturno per ridurre i disagi. Procedono intanto nello stesso tratto i lavori di manutenzione straordinaria dei tombini e resta chiusa la corsia preferenziale dei bus.

Il cantiere sul lungolago dovrebbe essere completato entro il 22 settembre. L’ordinanza in vigore in concomitanza con il cantiere prevede il divieto di transito in piazza Cavour per tutte le categorie di veicoli sulla corsia riservata in direzione lungolago. Sul Lungo Lario Trento, nel tratto tra via Cairoli e piazza Cavour, stesso provvedimento. Inevitabilmente, Asf Autolinee ha previsto modifiche ai percorsi dei bus delle linee che prevedono il passaggio nella zona di cantiere.

Completata l’asfaltatura intanto, l’intervento dovrà essere portato a termine con i lavori per realizzare la segnaletica, che saranno programmati subito, probabilmente sempre in orario notturno per evitare ulteriori conseguenze sulla viabilità.

A poca distanza, lavori in corso per la rivoluzione di viale Geno. Il cantiere per la riqualificazione dell’area è iniziato lunedì scorso. La prima fase dovrebbe durare 5-6 settimane e comporta la chiusura dei posti moto. Interessa il Lungo Lario Trieste, dall’angolo di piazza Orchi fino a via Parravicino.