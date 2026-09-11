Carabinieri di Cantù, il saluto al comandante Christian Tapparo

Il sindaco di Cantù Alice Galbiati e il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni hanno salutato e ringraziato pubblicamente il maggiore Christian Tapparo, che ha lasciato il comando della compagnia carabinieri di Cantù “dopo anni di intenso lavoro e di prezioso servizio a favore della nostra città e del territorio”, come ha sottolineato il primo cittadino, che ha dato il benvenuto al capitano Francesco Mattei, nuovo Comandante della compagnia.

“Ho personalmente ringraziato Christian Tapparo per il preziosissimo servizio reso al nostro territorio in tutti questi anni – le parole di Molteni – Un impegno, quotidiano e silenzioso, assolto con grande determinazione, dedizione, professionalità, abnegazione e senso del dovere”.