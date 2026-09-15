Preghiera e condivisione nel segno di don Roberto. Sei anni fa a Como l’omicidio del sacerdote

Sei anni fa l’omicidio di don Roberto Malgesini a Como, in piazza San Rocco. La memoria del sacerdote resta viva e anche oggi sono stati organizzati momenti di preghiera e condivisione.

Alle 7.15, nell’ora in cui don Roberto è stato accoltellato a morte 6 anni fa, tante persone si sono radunate per una preghiera silenziosa davanti alla croce che ricorda il sacerdote. Un momento partecipato, seguito dalla preghiera e poi dalla colazione insieme, un gesto che più di altri tiene viva la memoria di don Roberto. Tra le persone presenti tanti hanno conosciuto don Roberto, ma c’è anche chi non ha mai incontrato personalmente il sacerdote.

La giornata di ricordo prevede anche la messa in suffragio di don Roberto e la fiaccolata da San Rocco alla chiesa di San Bartolomeo. Il cardinale Oscar Cantoni celebra la liturgia a Regoledo di Cosio, in provincia di Sondrio, il paese di origine di don Roberto.

Lo scorso 6 giugno, nella chiesa di San Bartolomeo a Como, si è aperta l’inchiesta diocesana per la causa di beatificazione e canonizzazione