Settimana europea della mobilità. Sul Lago di Como si viaggia gratis in bici

Sul Lago di Como, da mercoledì 16 a martedì 22 settembre, chi si sposta in bicicletta può salire gratis sui traghetti che trasportano veicoli. Lo prevede una nuova iniziativa di Navigazione Laghi, la società che gestisce i collegamenti pubblici su Como, Garda e Maggiore, legata alla settimana europea della mobilità. In pratica chi viaggia con la propria bici al seguito non paga più la quota prevista per il conducente, ma solo il costo del trasporto del mezzo a due ruote. I biglietti dedicati all’iniziativa si trovano in tutte le biglietterie di terra degli scali traghetto, comprese quelle del ramo lariano.

L’iniziativa nasce in occasione della settimana europea della mobilità, promossa ogni anno dalla Commissione europea per spingere cittadini e turisti a ripensare gli spostamenti quotidiani in chiave più sostenibile, dalla qualità dell’aria al tempo perso nel traffico. Proprio per questo Navigazione Laghi ha scelto di puntare sull’integrazione tra bicicletta e trasporto lacustre, una combinazione che sul territorio comasco interessa non solo i pendolari ma anche i tanti turisti che scelgono di girare le sponde del lago in due ruote.

“Con questa iniziativa vogliamo lanciare un segnale concreto in occasione di questa ricorrenza” ha dichiarato il gestore governativo di Navigazione Laghi, Pietro Marrapodi, sottolineando come l’integrazione tra bici e battello rappresenti una strada da percorrere per la tutela dell’ambiente. Il gestore ha aggiunto che offrire ai cittadini la possibilità di diversificare gli spostamenti in sicurezza significa investire in un modello capace di durare nel tempo, con ricadute anche sull’attrattività dei territori lacustri e sulle economie locali.

Del resto Navigazione Laghi collega oltre 100 scali distribuiti sui tre laghi lombardi, un servizio che negli anni è stato progressivamente adattato anche alle esigenze di accessibilità, con mezzi pensati per l’imbarco di viaggiatori disabili o con difficoltà motorie. Per la provincia di Como, dove il traffico turistico si concentra soprattutto nei mesi caldi, la scommessa è che occasioni come questa aiutino a consolidare l’abitudine di lasciare l’auto a casa, a favore di un mezzo pubblico che intreccia lago e bicicletta.