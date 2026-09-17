Incendio in appartamento in Corso Elvezia a Lugano, un intossicato

Paura oggi pomeriggio in centro a Lugano. Poco prima delle 14 è divampato un incendio in una palazzina di Corso Elvezia.

Secondo quanto comunica la Polizia cantonale, le fiamme si sono sviluppate all’interno della cucina di un appartamento al quarto piano, per cause ancora da chiarire e al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale e della Città di Lugano, i pompieri di Lugano che hanno circoscritto e spento il rogo, e i soccorritori della Croce Verde.

Una persona che si trovava nell’appartamento al momento dell’incendio ha riportato una lieve intossicazione da fumo ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale per accertamenti.