Amministrative 2027 a Como, il Pd torna nei quartieri con l’iniziativa “Speakers’ Corner – Giro Piazze”

In vista delle amministrative 2027 a Como, il Partito Democratico, dopo la prima sessione del 20 giugno, sabato 19 settembre torna nei quartieri del capoluogo per dialogare con i cittadini sui problemi della città con l’iniziativa itinerante “Speakers’ Corner – Giro Piazze”.

Un evento ispirato alla tradizione anglosassone dello Speakers’ Corner, un luogo dove prendere la parola liberamente ed esporre le proprie idee. “Un approccio in controtendenza con ciò a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, caratterizzati da una non-visione della città, da una amministrazione chiusa in sé stessa e nel palazzo, senza alcun confronto. – sottolineano gli esponenti dem – Noi ci mettiamo la faccia per spiegare le nostre proposte per una Como accogliente, che sia prima di tutto una città per tutti i comaschi, e per aprire un dialogo franco con chi la vive ogni giorno, ascoltando i cittadini e le loro proposte”.

I temi che verranno affrontati in otto piazze e luoghi della città, sono: urbanizzazione, spazi sociali, casa, overtourism, costo della vita, welfare, sanità, scuola. Il confronto toccherà anche argomenti centrali come demografia, sicurezza, ambiente, strutture sportive, quartieri, viabilità e parcheggi.

L’evento si svolgerà senza gazebo o tavoli, ma avvalendosi soltanto di una piccola cassa acustica portatile per favorire l’ascolto.

L’appuntamento è dalle 9 alle 9.45 a Ponte Chiasso alla scuola De Calboli, dalle 10 alle 10.45 in piazzale Giotto a Prestino, dalle 11 alle 11.45 alla cooperativa Comense di via Venturino a Breccia e dalle 12 alle 12.45 in piazzale Sportivi Comaschi a Muggiò.