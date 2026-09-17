Spaccio di cocaina nel capoluogo lariano, arrestato 28enne albanese

Si spostava in auto da una zona all’altra di Como e faceva brevi soste durante le quali, come accertato dalla polizia di Stato, un 28enne albanese vendeva dosi di cocaina. Lo spacciatore itinerante è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti sono intervenuti dopo un’attività di monitoraggio, che ha permesso di accertare come il 28enne svolgesse la sua attività illecita. Gli agenti hanno individuato e controllato anche alcuni clienti subito dopo gli incontri con lo spacciatore, trovandoli in possesso di dosi di cocaina appena comprate e sanzionati per detenzione di droga per uso personale. Sono poi intervenuti per controllare il 28enne, trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 10 grammi e 375 euro in contanti. A casa dell’albanese, i poliziotti hanno trovato mezzo chilogrammo di cocaina suddiviso in due panetti e 2650 euro in contanti nascosti sotto il letto, denaro ottenuto illecitamente visto che l’albanese è disoccupato e irregolare sul territorio. E’ stato arrestato e portato in carcere al Bassone.