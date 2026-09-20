Grave incidente a Morbio Inferiore: 71enne in condizioni molto gravi

Oggi, poco prima delle 14, grave incidente stradale a Morbio Inferiore, in Canton Ticino.

Un 71enne motociclista svizzero domiciliato nel Mendrisiotto è caduto mentre stava percorrendo la strada cantonale in direzione di Balerna. Nell’uscire da una rotonda, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto e la Rega.

Dopo le manovre di rianimazione sul posto, il 71enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale. Secondo i medici ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.