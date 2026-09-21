Nazionale, Cristante infortunato: al suo posto Mancini chiama il comasco Ricci

La Nazionale di Roberto Mancini inizia oggi ad allenarsi in vista dei primi quattro incontri del girone della Uefa Nations League. Nel gruppo due giocatori del Como, Moise Kean e Samuele Ricci, quest’ultimo con una chiamata last minute.

A seguito della partita di campionato con l’Inter, il centrocampista della Roma Bryan Cristante rè risultato indisponibile a causa di un problema fisico e non ha potuto rispondere alla convocazione. Contestualmente il commissario tecnico Roberto Mancini ha disposto la convocazione del centrocampista del Como Samuele Ricci.

La prima sfida degli azzurri il 25 settembre (ore 20.45) contro il Belgio allo stadio Olimpico di Roma.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).