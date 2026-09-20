Fiamme e fumo in zona stadio, brucia il minivan. Intervento dei vigili del fuoco

Fiamme in zona stadio tra le auto in sosta in viale Vittorio Veneto a pochi passi dal Monumento ai Caduti di Como. Il rogo sembra si sia sviluppato da un veicolo in sosta, un minivan dalle prime indicazioni. La richiesta di intervento ai vigili del fuoco attorno alle 18. Inevitabile lo spavento per chi si trovava in zona. Nelle foto scattate da un automobilista che si trovava a poca distanza si vedono pedoni e motociclisti con lo sguardo rivolto all’incendio. Dal mezzo si è, inoltre, alzata una colonna di fumo ben visibile anche a distanza.

Non risulterebbero feriti. Cause in corso di accertamento. La polizia locale sul posto. Strada chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Viale Vittorio Veneto è stato riaperto intorno alle 20.