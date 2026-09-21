Cernobbio, migliaia in piazza per la Notte Gialla. Coldiretti: “Un successo oltre ogni aspettativa”

Migliaia di persone hanno affollato nel fine settimana appena trascorso il lungolago di Cernobbio per la Notte Gialla, la festa organizzata da Coldiretti Como Lecco per raccontare l’agricoltura e i prodotti del territorio lariano. Dal pomeriggio fino a tarda sera il paese si è trasformato in un grande mercato a cielo aperto, dove il Mercato di Campagna amica ha affiancato lo street food degli agriturismi e un programma musicale conclusivo in piazza Risorgimento. Un appuntamento che ha richiamato pubblico non solo da Como e Lecco, ma anche dal resto della Lombardia e da fuori regione.

Il tratto più frequentato è stato quello dei food truck dei Cuochi contadini, presi d’assalto all’ora di cena. Tra mondeghili di cinghiale, pizza, casoncelli e carne alla griglia, diverse specialità sono andate esaurite già in serata, complice un’affluenza superiore alle previsioni degli organizzatori. Tra gli stand, invece, i produttori hanno incontrato direttamente i visitatori e hanno raccontato origine e stagionalità dei prodotti lariani e lombardi in vendita, in linea con la filiera corta che l’associazione promuove da anni nella zona.

Il presidente dell’associazione, Fortunato Trezzi, ha parlato di una risposta andata oltre ogni aspettativa. «Abbiamo visto migliaia di persone vivere la piazza, incontrare gli agricoltori e scegliere lo street food preparato dagli agriturismi» ha detto Trezzi, che ha sottolineato come i visitatori siano arrivati anche da territori lontani da Como e Lecco. Dello stesso avviso il direttore, Luciano Salvadori, secondo cui l’iniziativa ha saputo unire campagna, gastronomia e divertimento e ha parlato a pubblici diversi, dai bambini ai turisti.

Tra i momenti più seguiti, sabato sera alle 17.45 l’arrivo dal lago dell’imbarcazione storica Lucia, accompagnata dai figuranti in costume che hanno richiamato la tradizione manzoniana della zona. A seguire la consegna al Comune di 31 piante di ulivo destinate ai nuovi nati del paese, come segno di continuità con la terra. Sempre sabato, dalle 21, lo spazio davanti al lago si è trasformato in pista da ballo per il dj set di Radio Bruno, con il pubblico rimasto fino a notte inoltrata. Il Mercato di Campagna amica è proseguito anche ieri, in concomitanza con la Festa del Borgo organizzata dal Comune di Cernobbio.