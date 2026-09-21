Aggredisce passanti e poliziotti in viale Varese, arrestato. Tre agenti feriti

Inveiva contro i passanti tentando di aggredirli e ha poi scagliato oggetti contro gli agenti intervenuti in viale Varese a Como dopo le segnalazioni e richieste di aiuto. Un pakistano di 32 anni, irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato nella notte per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui e getto di cose pericolose.

Gli equipaggi della squadra volante della questura di Como sono intervenuti attorno alle 2 della notte scorsa in viale Varese, dopo le numerose segnalazioni alla sala operativa della presenza dell’immigrato, in evidente stato di agitazione, che inveiva contro i passanti tentando di aggredirli.

Grazie alla dettagliata descrizione del soggetto, i poliziotti hanno rintracciato il presunto aggressore che, alla vista degli agenti, ha cominciato a scagliargli contro materiali e oggetti pericolosi trovati per strada. E’ stato bloccato e portato in auto anche se ha continuato a dimenarsi e a dare in escandescenze. Durante il tragitto verso la questura, il 32enne ha colpito ripetutamente con testate l’autovettura di servizio, continuando inoltre a minacciare, e insultare gli operatori, sputandogli addosso.

E’ stato arrestato e portato in carcere al Bassone. Un poliziotto ha riportato una tumefazione al labbro, mentre altri due hanno contusioni varie. Sono stati medicati al pronto soccorso e hanno una prognosi di 15 giorni. Attivato l’ufficio immigrazione della questura per l’analisi del caso.