Ricerche in corso nella zona di Civenna di una donna che ieri non è rientrata a casa. I familiari hanno segnalato la situazione e si sono mobilitati i soccorsi. Sono al lavoro da domenica le squadre del soccorso alpino e speleologico, stazione Triangolo Lariano della XIX delegazione, con i tecnici e i settori forra, droni e unità cinofile molecolari.
Il soccorso alpino sta lavorando sul territorio in collaborazione con il soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono state già perlustrate le zone primarie di ricerca, compresi i canali impervi. Gli elicotteri della guardia di finanza e dei vigili del fuoco hanno perlustrato l’area con i sistemi Imsi Catcher per la ricerca delle persone disperse. Al momento purtroppo le operazioni sono senza esito.
Civenna, donna dispersa, ricerche in corso anche con droni ed elicottero
Ricerche in corso nella zona di Civenna di una donna che ieri non è rientrata a casa. I familiari hanno segnalato la situazione e si sono mobilitati i soccorsi. Sono al lavoro da domenica le squadre del soccorso alpino e speleologico, stazione Triangolo Lariano della XIX delegazione, con i tecnici e i settori forra, droni e unità cinofile molecolari.