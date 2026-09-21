Civenna, donna dispersa, ricerche in corso anche con droni ed elicottero

Ricerche in corso nella zona di Civenna di una donna che ieri non è rientrata a casa. I familiari hanno segnalato la situazione e si sono mobilitati i soccorsi. Sono al lavoro da domenica le squadre del soccorso alpino e speleologico, stazione Triangolo Lariano della XIX delegazione, con i tecnici e i settori forra, droni e unità cinofile molecolari.

Il soccorso alpino sta lavorando sul territorio in collaborazione con il soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono state già perlustrate le zone primarie di ricerca, compresi i canali impervi. Gli elicotteri della guardia di finanza e dei vigili del fuoco hanno perlustrato l’area con i sistemi Imsi Catcher per la ricerca delle persone disperse. Al momento purtroppo le operazioni sono senza esito.