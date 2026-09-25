Furti in serie sulle auto in sosta, due arrestati dalla polizia a Como

Furti in serie sulle auto in sosta a Como, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato per furto aggravato in concorso e danneggiamento aggravato un 30enne marocchino e un 23enne spagnolo, entrambi in Italia senza fissa dimora e già accusati anche dello stesso reato. Gli agenti sono intervenuti nella notte in via Zezio, dopo che alla centrale operativa era stata segnalata la presenza di due persone che avevano rotto il vetro di una macchina parcheggiata. Percorrendo la via, gli agenti hanno notato due persone corrispondenti alla descrizione che, vedendo i poliziotti hanno cercato di allontanarsi. Avvicinati per un controllo, hanno avuto un atteggiamento ostile con gli agenti. Sono stati trovati in possesso di un martelletto frangi vetro e svariate carte di credito, banconote, franchi svizzeri e documenti. Le volanti hanno controllato le strade della zona e hanno trovato altre cinque macchine con i finestrini rotti tra le vie Ferrari e Santo Garovaglio. Portati in questura, al termine degli accertamenti i due sono stati arrestati.