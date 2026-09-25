Bambina investita da una bici in via Matteotti a Cantù, individuato e denunciato il rider

La polizia locale di Cantù ha identificato il presunto autore dell’investimento di una bambina di 4 anni, avvenuto intorno a mezzogiorno di sabato 19 settembre in via Matteotti. Si tratta di un cittadino pakistano di 24 anni, domiciliato a Cantù e impiegato come rider, che al momento dei fatti risultava impegnato nell’attività di consegna. E’ accusato di omissione di soccorso e di aver circolato in senso contrario a quello consentito all’interno della zona a traffico limitato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, in sella a una bici elettrica il 24enne si si sarebbe immesso in via Matteotti percorrendola in senso contrario a quello consentito e avrebbe investito la bambina allontanandosi subito dopo. La mamma della piccola ha chiamato i soccorsi. La bimba è stata portata al pronto soccorso e fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Proseguono le indagini della polizia locale.