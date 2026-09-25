Carbonate e Locate Varesino, spacciatori in fuga dai bivacchi. Stavano preparando il pranzo

I carabinieri di Mozzate hanno smantellato due bivacchi dello spaccio nelle aree boschive di Carbonate e Locate Varesino. All’arrivo dei militari dell’Arma, i rifugi sono stati abbandonati dai pusher, che sono scappati lasciando persino il pranzo che stavano preparando. L’attività di contrasto alla vendita della droga, nei centri abitati e nelle aree boschive resta una delle priorità che impegna quotidianamente i carabinieri sul territorio comasco. Presidiate in particolare le zone del Parco Pineta e le aree segnalate dai cittadini per la presenza di attività di spaccio e via vai sospetti.