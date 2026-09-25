Sanità di prossimità, il punto in Valle Intelvi. Morlotti: “In arrivo il Camper-San per i territori

Asst Lariana lavora a un progetto che porterà la sanità di prossimità nei comuni della Valle Intelvi, grazie a un camper attrezzato per le zone più distanti. Si chiama Camper-San l’unità mobile che sarà attiva a breve in tutto il Distretto del Medio Lario, Valle Intelvi compresa, per offrire prelievi, visite specialistiche, assistenza infermieristica, diagnostica di base e campagne di screening nei paesi più isolati. La novità è stata presentata nei giorni scorsi dal direttore socio sanitario Maurizio Morlotti, nell’incontro con i sindaci del territorio, alla presenza anche del presidente dell’assemblea dei sindaci del Distretto del Medio Lario, Michele Spaggiari, e dei responsabili sanitari di Asst Lariana per il Distretto del Medio Lario.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per fare il punto sui servizi già attivi sul territorio, a partire dalla Casa di Comunità di Centro Valle Intelvi. In piazza Andreetti, la struttura offre da tempo accoglienza e orientamento per l’assistenza sociosanitaria non urgente, con prestazioni che vanno dall’assistenza domiciliare agli ambulatori specialistici, dai prelievi alle vaccinazioni, fino alla prenotazione di esami e visite, ed è pensata soprattutto per anziani e persone con patologie croniche. Secondo Morlotti, la conformazione di Valle Intelvi, Val Cavargna e Valsolda richiede infatti una rete più capillare di assistenza, e proprio per questo a breve partiranno anche gli ambulatori diffusi degli infermieri di famiglia e di comunità, che avranno anche il compito di ascoltare e orientare i cittadini verso il servizio più adatto alle loro esigenze.

Gli Ambulatori Medici Territoriali, invece, sono stati attivati per garantire assistenza ai pazienti rimasti senza un medico di famiglia. Offrono le prestazioni tipiche dell’assistenza primaria, dalla prescrizione dei farmaci alle visite e alle certificazioni, e sono accessibili su appuntamento dal lunedì al venerdì, sia al mattino sia al pomeriggio.

Nel corso dell’incontro i sindaci sono stati anche invitati a segnalare eventuali criticità riscontrate sul territorio, così da permettere ad Asst Lariana di intervenire caso per caso. L’obiettivo, spiegano dall’azienda sociosanitaria, è migliorare la presa in carico dei pazienti, in particolare di quelli cronici, superando la frammentazione del percorso clinico. Asst Lariana, intanto, continua a cercare nuovi medici disponibili ad assumere incarichi di assistenza primaria nei territori ancora scoperti.