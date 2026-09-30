Incidente tra un’auto e una moto a Cantù, morto in ospedale il 17enne coinvolto

Drammatico incidente alle 14 a Cantù, in via Ariberto, a poca distanza da piazza Garibaldi. Un’auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale. Il 17enne che viaggiava in sella alla moto, nell’impatto ha riportato ferite e traumi purtroppo gravissimi ed è morto al pronto soccorso dell’ospedale di Varese, dove era stato trasportato in condizioni critiche.

Gabriele Pennati, 17 anni, canturino studente del liceo Fermi stava tornando da scuola al termine delle lezioni. La moto, secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata colpita lateralmente da un’auto proveniente da viale Madonna.

Dopo lo scontro, il ragazzo avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro un palo della luce. Dopo il violento impatto, le condizioni del 17enne sono apparse subito critiche. All’arrivo dei soccorsi era in arresto cardiocircolatorio. Gli operatori del 118 hanno avviato le manovre di rianimazione e il ragazzo è stato portato in elicottero all’ospedale di Varese. E’ purtroppo morto poco dopo il ricovero.

Soccorsa anche una persona non coinvolta nell’incidente, che avrebbe avuto un malore dopo lo scontro.

Gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. Sequestrati l’auto e la moto, oltre al telefono del conducente della vettura. La procura di Como ha aperto un’indagine per omicidio stradale, coordinata dal magistrato Simone Pizzotti. Gli accertamenti sono affidati alla polizia locale di Cantù.