Minaccia la ex con un coltello davanti ai figli, 48enne di Cadorago arrestato per maltrattamenti

Ubriaco ha fatto irruzione nell’abitazione dell’ex moglie armato di un coltello da cucina, scatenando il panico e minacciando la donna davanti ai loro quattro figli.

La violenza risale alla notte scorsa quando l’intervento dei carabinieri della Stazione di Lomazzo, assieme ai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cantù, ha portato all’arresto di un uomo di 48 anni, residente a Cadorago, per maltrattamenti contro i famigliari e porto di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, che alle spalle aveva già precedenti specifici per maltrattamenti domestici risalenti al 2020, ha dato in escandescenze e – coltello alla mano – ha seminato paura e caos nella casa della ex.

In pochi istanti è scattata la richiesta d’aiuto al numero unico 112 e sono arrivati i militari. Il rapido intervento, da quanto ricostruito, ha permesso di evitare il peggio. Al loro arrivo, il 48enne era già scappato, ma passati alcuni minuti, mentre stavano ancora raccogliendo la testimonianza della vittima, l’aggressore si è ripresentato nell’abitazione in evidente stato di ebbrezza alcolica.

E’ stato bloccato e ammanettato. L’uomo era disarmato, ma la successiva perquisizione nel suo monolocale – a pochi metri di distanza dalla casa della ex moglie – ha permesso di scoprire e sequestrare il coltello utilizzato per minacciare la donna. E’ stato arrestato.