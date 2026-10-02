Under 21, San Marino-Spagna 0-13: gol di Ramon, Rodríguez espulso

Serata in chiaroscuro per Jesús Rodríguez, giocatore del Como, con la Spagna Under 21. Assist e cartellino rosso, per lui, nella gara vinta con un secco 13-0 a Serravalle contro San Marino.



Entrato al 75′ l’esterno del Como aveva prima firmato l’assist per il 12° gol di Mario Martín. Poi, a risultato già acquisito, il confronto con Riggioni, l’interruzione del gioco e il rosso diretto che ha lasciato la Spagna in 10 nel finale.

L’arbitro kazako Sariyev lo ha espulso per condotta violenta. Rodríguez ha ceduto alla provocazione di Bartolomeo Riggioni, difensore avversario. I due hanno cominciato a spintonarsi e alla fine lo spagnolo ha colpito al volto il sanmarinese.

Un minuto dopo il gol del 13-0.



In campo anche altro biancoblù Jacopo Ramon, autore della rete del momentaneo 3-0. Non è stato invece schierato il terzino Alex Valle.



Jabobo Ramon (foto Roberto Colombo)