Como, calci, pugni e sputi ai poliziotti. Arrestato 35enne italiano

Aggredisce i poliziotti con calci, pugni e sputi. Un 35enne italiano, già noto alla giustizia, è stato arrestato ieri sera intorno alle 22 dagli agenti della Squadra Volante della questura. Gli equipaggi sono stati indirizzati sul Lungolago, dove alcuni passanti avevano segnalato alla Centrale Operativa l’uomo che presentava un atteggiamento molesto. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno subito individuato il 35enne che, alla richiesta di fornire le proprie generalità, li ha aggrediti con pugni, calci e sputi. Gli agenti lo hanno bloccato ed assicurato all’interno dell’auto di servizio. L’uomo ha continuato ad essere aggressivo anche durante il trasferimento e negli uffici della questura.

Il 35enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni, nonché denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Nel corso dell’intervento, uno dei poliziotti ha riportato alcune contusioni con sette giorni di prognosi.