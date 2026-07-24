Furto e aggressione al supermercato in piazza Matteotti, denunciato 28enne

Scoperto a rubare al supermercato in piazza Matteotti a Como, un 28enne tunisino regolarmente residente in città ha prima restituito la merce, poi è tornato poco dopo e ha danneggiato la porta del locale e poi aggredito il cassiere, intervenuto per cercare di fermarlo. E’ intervenuta la polizia che, al termine degli accertamenti ha denunciato il 28enne per furto, danneggiamento e lesioni personali e per ubriachezza molesta. Chiamata anche un’ambulanza per medicare il marocchino che si era ferito colpendo la porta e il cassiere, colpito alla schiena e al volto dall’aggressore.