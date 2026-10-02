Fibrosi cistica, la tappa del Bike Tour a Gravedona. Spelzini: “Sosteniamo la ricerca nel ricordo di Angelica”

L’Alto Lago accoglie il XIV Charity Bike Tour FFC Ricerca 2026, la pedalata organizzata dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica per sostenere la ricerca e accendere l’attenzione sulla malattia.

A salutare i ciclisti arrivati a Gravedona è stata il consigliere regionale Gigliola Spelzini, che ha ricordato il forte legame tra il territorio e la sensibilizzazione sulla fibrosi cistica.

“Vedere arrivare il Bike Tour a Gravedona mi ha emozionato – ha commentato Spelzini – perché questo è il lungolago dove per anni ci siamo ritrovati per la Marafibrositona, nata dall’energia e dalla determinazione di Angelica Angelinetta, che ho avuto la fortuna di conoscere. Oggi il pensiero va a lei: Angelica non c’è più, ma la sua idea continua a camminare con noi e oggi continua anche a pedalare”.

“In Regione Lombardia – ha aggiunto- stiamo lavorando per consolidare la rete di cura e sostenere la ricerca dei centri di Milano e Brescia, oltre a portare l’assistenza specialistica più vicino ai pazienti. È un lavoro che deve proseguire insieme a professionisti e associazioni”.