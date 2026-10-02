Variante della Tremezzina e ospedale di Menaggio, lunedì doppio vertice per il futuro del lago

Variante della Tremezzina e ospedale di Menaggio, doppio vertice lunedì su due temi diversi tra loro ma ugualmente sentiti sul territorio.

Da una parte la viabilità con l’opera più complessa e al contempo più attesa dai paesi affacciati sul Lago, dall’altra la sanità con le sorti del presidio “Erba Renaldi”.

Proprio sul fronte sanitario è in programma lunedì pomeriggio a Milano in Regione un incontro con l’assessore al Welfare Guido Bertolaso e il collega di giunta, l’assessore comasco Alessandro Fermi, al quale parteciperanno i vertici di Asst Lariana, i consiglieri regionali comaschi e il presidente dei sindaci del Distretto, Michele Spaggiari (primo cittadino di Menaggio), Il presidio è sotto stretta osservazione. Due anni fa si era parlato della chiusura del Pronto Soccorso, dopo aspre polemiche, l’ipotesi è stata scongiurata ma nel tempo l’ospedale ha visto ridimensionare alcuni servizi e chiuderne altri e i cittadini chiedono di capire quale sarà il futuro della struttura, fondamentale punto di riferimento per il tessuto sociale del lago. La politica locale continua a battersi e a sottolinearne il ruolo strategico, al di là dei numeri.

Anna Dotti, Consigliere regionale Fratelli d’Italia, ha ribadito che bisogna guardare alla valenza del presidio in una zona in cui i tempi di percorrenza, per raggiungere altri punti sanitari della provincia, rischiano di dilatarsi a causa del caos sulla Statale Regina.

E qui si inserisce l’altro grande tema, il cantiere per la variante della Tremezzina, infrastruttura che consentirà, una volta ultimata di bypassare la trafficata arteria.

Sempre lunedì, in mattinata, si riunirà il quarto Tavolo regia di Cantiere per fare il punto della situazione sull’annunciata accelerazione prevista nel post ferie. Durante l’ultimo tavolo dello scorso luglio era arrivato il nuovo cronoprogramma delle opere con la fine slittata all’aprile del 2031. Alla riunione, inizialmente prevista a Menaggio e successivamente spostata a Como nella sede dell’amministrazione provinciale a Villa Gallia proprio per consentire ad alcuni dei partecipanti di raggiungere poi Milano per la riunione con Bertolaso, parteciperanno oltre al presidente della Provincia – e padrone di casa – Fiorenzo Bongiasca, i vertici di Anas, il prefetto di Como Corrado Conforto Galli, e i sindaci dei comuni interessati dal maxi intervento.