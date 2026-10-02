Como, ruba profumi e vestiti per 900 euro. Arrestato 41enne algerino

Ruba profumi e vestiti per 900 euro in un negozio di via Boldoni a Como, ma viene sorpreso e fermato da una guardia giurata, che chiama la polizia. Ė accaduto nella notte, poco prima delle 3, quando le volanti sono state inviate sul posto per la segnalazione del furto. La guardia giurata ha raccontato ai poliziotti che, durante il suo servizio, ha fermato un cittadino straniero mentre usciva dalla porta di un esercizio commerciale, da lui stesso danneggiata poco prima per introdursi nel negozio. L’uomo aveva rubato profumi per un valore di 600 euro e capi d’abbigliamento per circa 300 euro.

Accompagnato in questura e identificato, si tratta di un 41enne algerino, senza fissa dimora e già noto alla giustizia. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e denunciato a piede libero per danneggiamento.