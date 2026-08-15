Incendio sul Monte Goi, i comaschi sfollati possono tornare a casa. Riapre via Oltrecolle

Incendio del Monte Goi. L’amministrazione comunale e la Polizia locale di Como comunicano che sussistono le condizioni di sicurezza per consentire il rientro degli evacuati alle proprie abitazioni.

Le operazioni di contenimento proseguiranno anche nei prossimi giorni fino a cessata emergenza e avvenuta bonifica, viene specificato, e la situazione sarà monitorata per poter repentinamente intervenire in caso di variazione delle condizioni.

Non soltanto, è stata prevista dalle 19 la riapertura di via Oltrecolle, ma solo in discesa. La corsia in salita (dal Viadotto dei Lavatoi in direzione Lora) resterà chiusa.

“L’amministrazione comunale esprime la massima vicinanza alle famiglie evacuate e rivolge un sentito ringraziamento all’intera cittadinanza per la collaborazione dimostrata” dice il comunicato di Palazzo Cernezzi.