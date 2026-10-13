Domani, mercoledì 14 ottobre alle ore 15, presso la Fondazione Cardinal Ferrari in viale Battisti 8 a Como, Auser-Università Popolare di Como inaugura il nuovo anno di corsi con un ospite d’eccezione: lo scrittore bellanese Andrea Vitali.
Vitali terrà una lezione dal titolo “La passione di scrivere”, raccontando come la scrittura nasca dall’osservazione della vita quotidiana, dei piccoli paesi e dei personaggi comuni, trasformando aneddoti in storie e dando voce a un’umanità spesso dimenticata.
Una necessità, quella di scrivere, avvertita fin da giovane come forma di comunicazione con gli altri.
Ingresso libero.
Como, Auser Università Popolare inaugura l’anno con Andrea Vitali
Domani, mercoledì 14 ottobre alle ore 15, presso la Fondazione Cardinal Ferrari in viale Battisti 8 a Como, Auser-Università Popolare di Como inaugura il nuovo anno di corsi con un ospite d’eccezione: lo scrittore bellanese Andrea Vitali.