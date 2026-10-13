Como, Auser Università Popolare inaugura l’anno con Andrea Vitali

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Massimo Moscardi

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Andrea Vitali Etv
Andrea Vitali, recentemente ospite a Espansione Tv nel programma “Storie d’autore”

Domani, mercoledì 14 ottobre alle ore 15, presso la Fondazione Cardinal Ferrari in viale Battisti 8 a Como, Auser-Università Popolare di Como inaugura il nuovo anno di corsi con un ospite d’eccezione: lo scrittore bellanese Andrea Vitali.
Vitali terrà una lezione dal titolo “La passione di scrivere”, raccontando come la scrittura nasca dall’osservazione della vita quotidiana, dei piccoli paesi e dei personaggi comuni, trasformando aneddoti in storie e dando voce a un’umanità spesso dimenticata.
Una necessità, quella di scrivere, avvertita fin da giovane come forma di comunicazione con gli altri.
Ingresso libero.