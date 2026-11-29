Alberto Fortis è stato il grande protagonista di una serata al Golf Club di Carimate. Il cantautore ha incontrato il pubblico per presentare “Il Castello dei Suoni”, il primo libro sugli Stone Castle Studios, in un appuntamento partecipato e molto applaudito.

Negli studi di Carimate Fortis registrò due album: “Alberto Fortis” (1979) e “Tra Demonio e Santità” (1980). Nel libro racconta quell’esperienza insieme ad altri protagonisti di quegli anni: Eugenio Finardi, Enzo Avitabile, i Decibel, Enrico Ruggeri, Santo (di Santo & Johnny) e Allan Goldberg. L’opera conta 400 pagine, più di 200 foto, molte inedite.