In un’epoca in cui si va sempre di fretta, spesso anche con i bambini, arriva un libro che è una carezza per tutti: genitori, educatori, nonni e zii. “La scatola ripara cuori” edito da Il Ciliegio vuole offrire un metodo che si può applicare a scuola ma anche a casa. Oggi la presentazione alle 18.30 alla Scuola Materna di Rebbio, a Como in via Lissi 17.

L’albo illustrato parla di gentilezza, avere cura, ascoltare, offrire attenzione, aggiustare ciò che si è spezzato, riparare gli oggetti rotti, ma anche i cuori feriti. “Riparare è riconoscere un valore, ricostruire, rimediare a un errore, proteggere qualcosa o qualcuno. Da qui – viene spiegato – nasce l’idea, che prende spunto da un’esperienza vissuta direttamente nella scuola comasca, della scatola ripara cuori, con al suo interno tutto l’occorrente per praticare la gentilezza e imparare che anche il litigio fa parte delle relazioni interpersonali. Il libro è una sorta di guida per la gestione dei conflitti, con molti spunti per pensare e svolgere attività”.

Il volume porta la firma di Mariapia Redaelli, 63 anni, una vita tra i più piccoli come insegnante di scuola dell’Infanzia nella Scuola Materna di Rebbio. Passione, competenza e cure amorevoli hanno guidato il suo lavoro tra gli alunni ma anche nelle relazioni con i genitori e i colleghi. Sempre spinta dalla voglia di studiare e aggiornarsi è arrivata a costruire delle esperienze che diventano metodo. Attualmente in pensione non ha mai smesso di arricchire il suo bagaglio con l’obiettivo di condividerlo alle future generazioni. Un libro che nasce tra le mura della scuola di Rebbio, frutto di un metodo pedagogico sperimentato durante i suoi anni di insegnamento dalla maestra Pia.

Con le Alessia Roncoroni nata a Como, 29 anni, insegnante di scuola primaria, pedagogista dell’infanzia.

Le illustrazioni sono di Enrica Albizzati, una carriera da disegnatrice tessile con la passione per l’illustrazione.