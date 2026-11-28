Il Premio internazionale di letteratura Città di Como è giunto alla XIII edizione. La Sala Bianca del teatro Sociale ha ospitato la tradizionale cerimonia con la consegna dei riconoscimenti.

Alberto Mantovani l’immunologo italiano più citato nella letteratura scientifica mondiale nell’occasione ha ricevuto l’attestato di merito alla carriera.

Nato a Milano nel 1948, Mantovani è uno dei protagonisti della ricerca biomedica internazionale. Accanto alla ricerca, ha sempre coltivato la scrittura come strumento per condividere la conoscenza. Ed è proprio questo il senso del tributo che gli è stato dedicato: premiare chi ha mostrato come la parola scritta possa essere uno strumento di conoscenza e di crescita civile.

Il Premio, promosso da Giorgio Albonico, quest’anno ha raccolto 2.840 opere candidate da tutta Italia, in tredici sezioni, dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica al giornalismo, fino all’autobiografia, alla letteratura per ragazzi e alle opere multimediali. Il montepremi complessivo è stato di 30.000 euro, con la possibilità di pubblicazione per gli autori inediti.

Non soltanto, nel corso dell’evento Albonico ha annunciato che nel 2027 ci sarà un ulteriore premio destinato ad una personalità del mondo scientifico nel nome di Alessandro Volta.