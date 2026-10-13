Sapori, caldarroste e miele ticinese: domenica Chiasso profuma d’autunno

Festa d’Autunno 2026 a Chiasso, appuntamento fissato per domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 18.

In Piazza Indipendenza e Corso San Gottardo torna la Festa d’Autunno organizzata dal Comune, Dicastero Sport e tempo libero.

Presenti oltre 120 bancarelle con produttori locali, artigiani, prodotti tipici, caldarroste ed esposizione di auto nuove, usate e d’epoca.

Non mancheranno musica, animazione per bambini e pranzo popolare con polenta e spezzatino a 5 franchi.

Quest’anno si rinnova anche la 18esima Sagra Cantonale del Miele con una dozzina di produttori: degustazioni di mieli ticinesi, prodotti dell’alveare e un focus sullo stato dell’apicoltura, che quest’anno ha avuto un raccolto estivo eccezionale.



Ricco programma per tutte la famiglie: percorso magico a tappe, ruota della fortuna, yoga tra le zucche, laboratorio per creare la bacchetta magica, intrattenimento con Giacomo Morandi, balera liscio e disco, sfilata mostruosa con premio per il travestimento più bello e attività didattiche con Il Nuovo Coccolo e La Casa delle Api.In caso di maltempo, rinvio a domenica 25 ottobre.