Carlazzo inaugura il gonfalone e premia studenti e sportivi

Doppia festa a Carlazzo domenica 18 ottobre. L’amministrazione comunale ha convocato la cittadinanza alla Scuola Primaria per una giornata di celebrazione che unirà l’inaugurazione del nuovo gonfalone comunale alla consegna dei riconoscimenti ai giovani meritevoli.

Il programma si aprirà alle 15 con il consiglio comunale straordinario. In scaletta la consegna dell’attestato di merito sportivo a Marco Gilardoni (atleta della Canottieri Menaggio, campione europeo), delle borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026 e della Costituzione Italiana ai neodiciottenni.

Nello stesso consiglio verrà formalizzata la modifica dello Statuto Comunale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica che ha concesso il Gonfalone.

Alle 15.45 il momento più solenne con la cerimonia ufficiale di inaugurazione e benedizione del Gonfalone. Previsti il discorso del sindaco Piera Antonella Mazza e l’intervento di Carletto Genovese, esperto in araldica.

A chiudere, alle 16.30, un rinfresco aperto a tutta la cittadinanza.

Marco Gilardoni, al centro, con il suo allenatore Stefano Gandola e Antonella Mazza, sindaco di Carlazzo