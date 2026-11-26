Il presidente di Confindustria Como, Gianluca Brenna, ha commentato la proposta del sottosegretario all’Innovazione Tecnologica Alessio Butti e del deputato Roberto Pella che riguarda il sostegno del ‘Sistema Museale Nazionale del Tessile Italiano d’Eccellenza’ nei poli museali di Biella e Como, entrambe Città Creative Unesco.

«Accogliamo con grande favore la proposta – dichiara Brenna – e auspichiamo che l’emendamento possa trovare accoglimento nella Legge di Bilancio. I musei tessili, di cui il Museo della Seta di Como rappresenta una preziosa espressione, meritano di essere sostenuti non soltanto perché custodiscono la memoria e l’identità produttiva dei nostri territori, ma anche per il ruolo strategico che possono svolgere nell’avvicinare le nuove generazioni al mondo del tessile, trasmettendo loro il valore di un patrimonio di competenze, creatività e cultura del fare che rappresenta ancora oggi un elemento distintivo della competitività del Made in Italy».