Cantù punto di riferimento in Italia per le tecnologie che supportano le indagini delle forze dell’ordine. Oggi la visita del sottosegretario Alessio Butti, con al centro intelligenza artificiale, formazione e garanzie.

Intercettazioni, analisi dei dati e intelligenza artificiale, dietro molte inchieste italiane c’è anche la tecnologia canturina. Visita istituzionale per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla trasformazione digitale, il comasco Alessio Butti, ospite di Sio, l’azienda di Cantù che da oltre 30 anni lavora al fianco di procure e forze dell’ordine. Al centro dell’incontro la lotta alla criminalità, la sicurezza del paese e le garanzie perché strumenti così delicati vengano usati nel rispetto dei diritti.

Per Butti l’industria tecnologica nazionale è strategica per l’Italia, soprattutto quando si tratta di apparecchiature che toccano informazioni molto riservate. Proprio per questo lo Stato deve averne il pieno controllo. Nei sistemi, ha spiegato il sottosegretario, bisogna quindi «registrare in modo inalterabile gli accessi e le operazioni», così da sapere sempre chi ha fatto cosa. L’intelligenza artificiale aiuta già gli investigatori, per esempio a trascrivere le registrazioni o a esaminare grandi quantità di informazioni. Servono dunque ingegneri preparati, ma anche dipendenti pubblici capaci di valutare il lavoro delle macchine. «È fondamentale creare sinergie concrete tra imprese strategiche, università e amministrazioni», ha aggiunto il sottosegretario, per «trattenere i talenti».

Infine, il punto più delicato. Gli strumenti di sorveglianza possono essere decisivi contro la criminalità se impiegati nelle indagini autorizzate, ma vanno protetti da ogni possibile abuso. Per Butti serve quindi controllare con rigore chi utilizza i prodotti e per quale scopo, nel rispetto delle regole italiane ed europee. L’obiettivo indicato dal sottosegretario è rafforzare la filiera industriale italiana, «capace di competere sui mercati internazionali» senza rinunciare alle garanzie per i cittadini.