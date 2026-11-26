“La tassa di soggiorno deve essere utilizzata in modo concreto nell’interesse della città di Como. Chiediamo al sindaco un confronto con l’obiettivo di avviare un dialogo costruttivo sulle modifiche al regolamento sull’applicazione dell’imposta e sulle priorità di investimento delle risorse”.

Il gruppo turismo e cultura di Confindustria Como chiede un dialogo con l’amministrazione di Alessandro Rapinese sulla tassa di soggiorno, che nella città capoluogo lo scorso anno ha portato nelle casse di Palazzo Cernezzi quasi 5 milioni di euro. Dopo una riunione del consiglio sul tema, il gruppo, con la presidente Maddalena Fumagalli, ha diffuso una nota in cui chiede la possibilità di avviare un confronto immediato con il Comune. “In una fase in cui il turismo rappresenta una componente sempre più importante dell’economia cittadina – si legge nel comunicato – è necessario rafforzare il dialogo tra l’amministrazione e gli operatori che quotidianamente contribuiscono all’accoglienza e all’attrattività del territorio. Non vogliamo mettere in discussione il ruolo dell’imposta di soggiorno, ma è fondamentale poter condividere una riflessione sulla sua applicazione e, soprattutto, sulla capacità delle risorse raccolte di tradursi in interventi concreti a favore della città”.

Gli albergatori di Confindustria chiedono di “affrontare in modo organico alcune criticità che incidono direttamente sulla qualità dell’esperienza turistica: mobilità e trasporti, disponibilità dei taxi, gestione dei flussi e dei parcheggi, servizi di raccolta dei rifiuti nei periodi di maggiore affluenza, informazione e accoglienza turistica, offerta culturale e valorizzazione del territorio. Questioni che non riguardano soltanto le imprese alberghiere, ma l’intera filiera del turismo e della cultura e, più in generale, la vivibilità e l’attrattività della città”.

Il consiglio del gruppo turismo di Confindustria chiede anche di “lavorare affinché la forte crescita turistica degli ultimi anni possa consolidarsi nel tempo”. “L’obiettivo – si legge nella nota – deve essere quello di rendere Como una destinazione sempre più strutturata, capace di accompagnare la crescita dei flussi con servizi e investimenti adeguati e con un’offerta turistica e culturale all’altezza del posizionamento internazionale raggiunto dal territorio. In questo quadro, il confronto con gli operatori può rappresentare uno strumento prezioso anche per individuare insieme priorità e progettualità sulle quali indirizzare le risorse disponibili”.