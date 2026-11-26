Una storia lunga 210 anni, gli ultimi 35 con il nome di Fondazione Cariplo. Il 3 dicembre il Piccolo Teatro Strehler di Milano ospiterà l’evento “UNA LUNGA STORIA – Custodi del dono”, organizzato per celebrare l’anniversario della nascita della Commissione Centrale di Beneficenza e i 35 anni di Fondazione Cariplo, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dalla nascita nel 1991, sono stati sostenuti 41.305 progetti con oltre 4,4 miliardi di euro di contributi a fondo perduto in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

“Dietro questi oltre due secoli di attività ci sono innumerevoli vicende umane di persone che hanno beneficiato del sostegno dell’attività di beneficenza”, sottolinea Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo.

In provincia di Como sono stati finanziati 2.073 progetti: gli ambiti che hanno ricevuto più risorse nel periodo 1991-2025 sono stati i Servizi alla Persona, con 1.011 progetti e 82,3 milioni di euro di contributi per rispondere alle fragilità e promuovere l’inclusione, e Arte e Cultura, con 769 progetti e 52,7 milioni di euro per tutelare il patrimonio e ampliare la partecipazione culturale. Anche l’Ambiente è un ambito importante, che ha beneficiato di 10,3 milioni di euro per 130 interventi. Il legame con il territorio passa anche attraverso la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, una presenza vicina alle realtà locali.

«La nostra storia ci ha insegnato a guardare oltre le urgenze del momento. – spiega Enrico Lironi, membro del Consiglio di amministrazione – Per Fondazione Cariplo avere uno sguardo di lungo periodo significa scegliere oggi dove investire perché domani le persone abbiano più possibilità. È con questo sguardo che affrontiamo quattro nuove sfide: aiutare i giovani fuori dai percorsi di studio e lavoro a ripartire, ampliare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, sostenere l’autonomia delle persone con disabilità e favorire l’inclusione delle persone detenute e di chi ha concluso la pena».

«Le associazioni comasche hanno una capacità preziosa: – commenta Monica Testori, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo per la provincia di Como – sanno partire da un bisogno che conoscono da vicino e costruire un progetto che coinvolge il resto della comunità. La mia speranza è che nei prossimi anni sempre più giovani trovino spazio nelle associazioni, per proporre idee e guidare nuovi progetti».