Impianto di betonaggio a Centro Valle Intelvi, riunione tesa. Cittadini contro, il sindaco replica

Assemblea movimentata ieri sera a Centro Valle Intelvi: al centro il nuovo impianto di betonaggio nella frazione di Castiglione. Impianto, al servizio del cantiere per la Variante della Tremezzina che permetterà di lavorare il calcestruzzo in loco. Mentre il progetto va avanti e ha ottenuto i pareri necessari una fetta di cittadini contesta il luogo e il possibile impatto sulla zona e le eventuali conseguenze per la salute. Presenti all’incontro Anas, il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, e i sindaci Mauro Guerra (Tremezzina) e, naturalmente, Mario Pozzi, Centro Valle Intelvi che accetta la diversità di vedute ma contesta gli attacchi personali.