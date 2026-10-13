Roberto Tassone nuovo consigliere di Fratelli d’Italia a Como. Ha sostituito Tufano

Roberto Tassone è ufficialmente un nuovo consigliere comunale di Como, nelle fila di Fratelli d’Italia. Ieri sera la surroga formale nell’aula di Palazzo Cernezzi per la sostituzione del dimissionario Antonio Tufano, che ha lasciato l’incarico dopo le vicende personali di cronaca che lo hanno coinvolto.

“Accetto questo incarico con senso di responsabilità, consapevole dell’importanza del ruolo che comporta – ha detto Tassone – E’ un ruolo da onorare con l’ascolto, la presenza, l’attenzione alle esigenze del nostro territorio. Mi auguro che sia possibile costruire una collaborazione concreta, nel tempo che resta a questa amministrazione, con tutte le forze politiche. Garantisco l’impegno, la disponibilità e la correttezza nel lavorare insieme per rendere proficuo il lavoro fino alla fine del mandato”.