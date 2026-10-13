Irregolarità in cantiere a Lurate Caccivio, multe per oltre 26mila euro

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Como hanno riscontrato presunte irregolarità in un cantiere edile a Lurate Caccivio. Segnalata in particolare la mancanza del piano di sicurezza e l’assenza di adeguate protezioni contro il rischio di caduta dall’alto. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato un 59enne di origine argentina residente a Lurate Caccivio, amministratore unico dell’impresa esecutrice dei lavori. Previste sanzioni e ammende per complessivi 26.500 euro.