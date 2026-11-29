Ricorre oggi il 5° anniversario dall’inizio del cantiere della Variante della Tremezzina. Era il 29 novembre 2021 quando si diede ufficialmente il via ai lavori. Tra intoppi, mesi di stop e ripartenze, dopo 5 anni il cantiere ha da poco ingranato la marcia per accelerare e completare l’opera tanto attesa dal territorio, che alleggerirà il traffico nella zona, bypassando strettoie e centri abitati fino a Griante.

Secondo il cronoprogramma iniziale, la durata complessiva dei lavori avrebbe dovuto essere di 5 anni e un mese (ne parlavamo qui). Invece, dopo 5 anni, si corre ancora per completare l’opera, ma il termine dei lavori, come annunciato lo scorso luglio dall’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, è stato fissato per aprile 2031. Dunque altri cinque anni.

Oggi si è vicini al pieno regime, con 220 operai in cantiere e lavori che procedono 7 giorni su 7. Nella riunione istituzionale organizzata in prefettura la scorsa settimana, alla quale hanno partecipato i sindaci del territorio, Anas, polizia locale e stradale e provincia di Como, è stata annunciata l’implementazione dei semafori sulla statale Regina per contribuire a evitare ingorghi con il passaggio dei mezzi di cantiere anche nei weekend. L’obiettivo è sfruttare i mesi di bassa stagione per accelerare il più possibile.