Ruote nella Storia: da Cernobbio a Casiglio, tra auto d’epoca, eleganza e solidarietà

Giornata all’insegna di auto storiche, eleganza e solidarietà con “Ruote nella Storia–Brianza Beneficenza Eleganza”, il raduno che ha portato gli equipaggi da Cernobbio al Castello di Casiglio di Erba.

L’evento ha riunito gli Automobile Club di Como, Novara e Sondrio, che nel 2026 celebrano il centenario della fondazione, con vetture provenienti dai tre territori.

Suggestiva la Sfilata di Eleganza con modelle in abiti d’epoca della collezione privata di Titti Valsecchi del Garage Storico di Ponte Lambro, per un incontro tra motori, moda e costume.

Premiati dall’Automobile Club Como, rappresentato dal consigliere Alberto Casati: Leonardo Freyrie (Porsche Pre A 1954), Jacopo Bianchetti (Alfa Romeo Zagato 1991) e Francesco Nessi (Lotus Elise 1997).

Spazio anche alla solidarietà: consegnato il premio Aisla in ricordo di Eleonora Vairano, già direttrice di Ac Novara, e un contributo all’Associazione Amici della Paraplegia del presidente Angelo Colombo da parte dei tre club.

L’appuntamento di Erba rientra nel calendario di “Ruote nella Storia”, il progetto di ACI Storico che porta le auto d’epoca in luoghi di particolare interesse.