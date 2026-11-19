Piano freddo 2026/2027, il dormitorio per le persone senza fissa dimora anche quest’anno viene allestito nella palazzina B di via Borgovico 171, a Como, di proprietà della Provincia. Approvato dalla giunta comunale il contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile, in continuità con la passata stagione.

Il comodato d’uso parte il prossimo 30 novembre e scade il 30 aprile 2027. Per l’inverno 2026/2027, il progetto di accoglienza è stato sviluppato in accordo con il Comune di San Fermo della Battaglia per garantire un’accoglienza notturna gratuita nei mesi più freddi alle persone senza fissa dimora o in condizioni di marginalità. La struttura, con una superficie complessiva di 773 metri quadrati, sarà consegnata prima dell’avvio del servizio, per consentire le operazioni propedeutiche all’accoglienza, e dovrà essere riconsegnata entro dieci giorni dalla chiusura dell’attività, per permettere la necessaria risistemazione dell’edificio.

La gestione del dormitorio e la cura degli ambienti saranno affidate a un ente Terzo Settore. Le utenze degli spazi concessi restano a carico della Provincia di Como, che è proprietaria dell’immobile, mentre Palazzo Cernezzi dovrà occuparsi degli interventi di manutenzione necessari per rendere i locali idonei all’accoglienza. Lavori che potrà eseguire direttamente o tramite l’ente del Terzo Settore a cui verrà affidata la gestione del piano freddo.